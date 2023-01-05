بينهم عضو مجلس ثوري فتح.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات، اعتقلت سامر البرغوثي، ونجله بلال، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، والتي شهدت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.

كما اعتقل قصي قطش، ومحمد عمار من عين يبرود شرق رام الله.

وفي جنين، اعتقل الشاب أحمد عباهرة بعد اقتحام قوات الاحتلال منزل عائلته في الحارة الشرقية.



فيما اعتقل عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" صالح الياصيدي من مخيم الفارعة قرب طوباس.



وفي القدس المحتلة، اعتقل المحررين، يوسف الخطيب، وصامد مطير، ووالده الجريح رائد فايز مطير، من مخيم قلنديا، وعيسى عطون من العاصمة.