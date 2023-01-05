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بعد 40 عامًا من الاعتقال .. كريم يونس حرًا

الخميس 05 يناير 2023 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 40 عامًا من الاعتقال .. كريم يونس حرًا



القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عن المناضل وعميد الأسرى، كريم يونس، بعد اعتقال دام 40 عامًا.

وأفرج عن يونس من سجن "هداريم" بعد أن مضى مدة محكوميته البالغة (40 عامًا).

وتعمدت سلطات الاحتلال تركه في أحد الشوارع بما يسمى بمدينة "رعنانا" في الأراضي المحتلة عام 1948، في محاولة جديدة منها لسرقة وحرمان عائلته وشعبه من استقباله.

وتمكن أشقاء يونس من الوصول إليه بعد اتصاله بهم، ونقلوه إلى منزل العائلة في عارة بالداخل المحتل.

وقالت هيئة الأسرى، إن الإفراج عن يونس تم فجراً، وتحديداً الساعة 5:40 دقيقة، وتم اعتماد اسلوب المفاجئة والتظليل في سياق افشال الاستقبال العظيم الذي كان ينتظره.

وبدأ الفلسطينيون بالتوافد إلى مكان استقبال الأسير أمام منزل عائلته، بعد أن منعت سلطات الاحتلال، أصحاب الصالات بالسماح بأي فعاليات لاستقباله.

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