استشهاد فتى وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة (فيديو)

نابلس/سما/

استشهد فتى وأصيب اثنين آخرين، واعتقل شاب وعمه، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الفتى عامر أبو زيتون (16 عاما) متأثرًا بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها في الرأس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية ان قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى وسط مخيم بلاطة بمساندة تعزيزات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال حيث حاصر المخيم من عدة محاور، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لاستشهاد الفتى عامر أبوزيتون وإصابة شابين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للإصابات.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة.

وأفاد شهود عيان بأن المقاومين أطلقوا النار والعبوات محلية الصنع تجاه جنود الاحتلال، مما أدى إلى تعطل إحدى آليات الاحتلال في المخيم نتيجة الاشتباكات العنيفة.

وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال انسحبت تدريجيا بعد اعتقال الشاب حسن عرايشي (كراجة) وعمه أحمد، بعد حصار منزله قرابة ساعة، والاعتداء على عائلته بالضرب المبرح، وتحطيم محتويات المنزل، وسط اطلاق نار في عدة محاور بمحيط مخيم بلاطة.