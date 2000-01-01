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راصد يتحدث عن الحالة الجوية خلال الأيام القادمة: فرص لزخات من الأمطار

الأربعاء 04 يناير 2023 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد يتحدث عن الحالة الجوية خلال الأيام القادمة: فرص لزخات من الأمطار



غزة/سما/

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي أن هناك فرص متواضعة وعابرة لزخات من الأمطار فوق نطاقات جغرافية ضيقة خلال يوم غد الخميس.

و بحسب الراصد الجوي، فإنه من المتوقع أن تسقط امطار يوم الجمعة تتركز في المحافظات الشمالية من البلاد، تمتد أحياناً نحو "بعض" الأجزاء الوسطى حتى صباح السبت.

و من جهتها توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهار غدٍ الخميس، خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت المقبل يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، و الله تعالى أعلى و أعلم.

#امطار

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