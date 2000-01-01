السعودية تُقدم لفلسطين 12 ألف ذبيحة من لحوم الأضاحي والهَدي

القاهرة/سما/

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم بتسليم عصام بسطه ممثل جمهورية مصر العربية الشقيقة، حصة مصر من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج عام 1443هـ- 2022م، المتمثلة في عدد (12، 000) اثنتي عشرة ألف أضحية، كما قام بتسليم سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، حصة دولة فلسطين من لحوم الهدي والأضاحي، المتمثلة في عدد (12، 000) اثنتي عشرة ألف أضحية.

جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع الاستلام والتسليم لحصة البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبحضور ممثلي المشروع ربيع فيصل الخليل، وعبد الرحمن الزهراني.

وبهذه المناسبة، رحب السفير أسامة نقلي بالضيوف، ناقلاً لهم تحيات وتقدير قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، ومنوها بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله - للتعاون والتكامل مع الدول العربية، وفي القلب منها الشقيقتين مصر ودولة فلسطين.

ووجه نقلي الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده المحمودة في دعم تلك المبادرة التي تعكس قوة الروابط الحكومية والشعبية للمملكة مع البلدين الشقيقين، سائلا المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يكلل كافة الجهود الإنسانية بالتوفيق والسداد.