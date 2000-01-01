غالانت لـ"أوستن": سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

القدس المحتلة/سما/

أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن "إسرائيل" ملتزمة بفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.



جاء ذلك في مكالمة هاتفية هي الأولى بينهما، مساء اليوم الأربعاء، نشر غالانت تفاصيلها في تغريدات بحسابه على “تويتر”.

وقال غالانت: “تحدثت هذا المساء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. في ضوء أهمية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة”.



وأضاف “أعربت عن التزامي بتعميق التعاون الأمني بيننا. وأكدت له التزام إسرائيل بفعل كل ما يلزم لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، مع الإشارة إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشأن هذه القضية”.



وتابع غالانت: “كما ناقشنا مساهمة “اتفاقيات إبراهيم” في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، واتفقنا على أننا سنعمل على تعميق وتوسيع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة”.

وختم وزير الجيش بالقول “أشكر الوزير أوستن على التزامه بأمن إسرائيل وأتطلع إلى لقائه قريبا”.



وفي سبتمبر/ أيلول 2020 وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام ضمن ما عرف وقتها بـ “اتفاقيات إبراهيم” والتي ضمت لاحقا المغرب والسودان.