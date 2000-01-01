شرطة مكافحة المخدرات تضبط 100 بلاطة حشيش في الخليل

الخليل/سما/

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية ضخمة من مادة الحشيش المخدر داخل مخزن ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه بناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد تجار المخدرات على كمية من المواد المخدرة داخل مخزن ببلدة بيت أمر، تم الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المخزن وضبط ما بداخله من مخدرات.

وأضاف العقيد ارزيقات أن المخزن يمتلكه أحد أخطر تجار المخدرات في الخليل ويوجد أسفله نفق يستخدم لتخزين المخدرات، حيث جرى تفتيشه والعثور بداخله على 100 بلاطة من مادة الحشيش المخدر بوزن 10 كيلوغرام، إضافة لكمية من بذور نبات الماريجوانا ومجموعة من الحبوب المخدرة.

وأكد مواصلة إجراءات البحث والتحري للقبض على التاجر الذي تمكن من الفرار.