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إصابة شاب بجراح خطيرة طعنا في اللد

الأربعاء 04 يناير 2023 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بجراح خطيرة طعنا في اللد



اللد/سما/

أُصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما، بجراح خطيرة، في جريمة طعن ارتُكبت في مدينة اللد، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن المصاب طُعِن خلال شجار نشب في المكان، مشيرا إلى أن أفراده قدّموا العلاج الطبيّ للشاب الذي أُصيب بعدة طعنات في بطنه وأطرافه.

وأوضح أنه تمّ نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف مزوّدة بوحدة علاج مكثّف، لمشفى "أساف هروفيه"، لاستكمال تلقي العلاج فيما كانت حالته خطيرة، كما كان فاقدا للوعي.

ويُذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في العام 2022، بلغت 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وهي لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين؛ بالإضافة إلى الذين استشهدوا برصاص الشرطة.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

#اللد

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