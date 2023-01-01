نتنياهو: سنحارب النوايا الإيرانية حسب نظرية جابوتنسكي

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" ستحارب فروع الإرهاب في المنطقة.



ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلالها على أن الجيش الإسرائيلي سيحارب النوايا الإيرانية حسب نظرية جابوتنسكي [زئيف جابوتنسكي أبو الصهيونية التصحيحية].



جاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمته في مؤتمر بيتار العالمي، مساء اليوم الأربعاء، الذي شدد خلالها على أن "إسرائيل" ستعمل ضد فروع الإرهاب في المنطقة.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "إسرائيل" بحاجة إلى مراجعة وطنية والإفراط في العمل، وأن إسرائيل ستتخذ أي خطوات من شأنها تعزيز الأمن الشخصي لجميع لـ"مواطنيها"، لافتا إلى أن حكومته الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، ستعمل على إصلاحات تضمن بدورها التوازن الصحيح بين السلطات الثلاث في البلاد.



وشدد بنيامين نتنياهو على أن صوت إسرائيل سوف يُسمع حول العالم، قائلا: سنفتخر بأنفسنا.



وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة بقيادته ستعمل على اتخاذ كل الخطوات الصحيحة التي ترسخ وجودها كدولة يهودية وديمقراطية، سوءا في مجال الاقتصاد أو العلاقات الخارجية أو في الحكم.



والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.

