ليبيا تدين اقتحام بن غفير للأقصى

طرابلس/سما/

- أدانت دولة ليبيا اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في "الأقصى".

واعتبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً، وانتهاكا صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

واستنكرت الوزارة "هذا الفعل المشين"، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف ليبيا الثابت تجاه عدالة القضية الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.