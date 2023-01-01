  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ليبيا تدين اقتحام بن غفير للأقصى

الأربعاء 04 يناير 2023 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا تدين اقتحام بن غفير للأقصى



طرابلس/سما/

- أدانت دولة ليبيا اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في "الأقصى".

واعتبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً، وانتهاكا صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

واستنكرت الوزارة "هذا الفعل المشين"، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف ليبيا الثابت تجاه عدالة القضية الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

#ليبيا

الأكثر قراءة اليوم

إطلاق صاروخ من غزة والاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس

غضب أميركي من اقتحام بن غفير للأقصى

لهذا السبب.. "الكابينت" يعقد جلسة طارئة غدًا

نقابة الموظفين بغزة تتحدث عن تسهيلات جديدة ..

ضابط أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال صدام حسين

سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

حماس: المقاومة على جهوزية تامة لمواجهة أي "حماقة" يرتكبها الاحتلال

الفلسطينيون يناقشون "الرد المناسب" على اقتحام بن غفير للأقصى

الحركة الأسيرة تعلن التعبئة العامة في صفوف الأسرى وتوجه رسالة للغرفة المشتركة

26srV

لهذا السبب.. "الكابينت" يعقد جلسة طارئة غدًا

معاريف: إلى متى ستظل "إسرائيل" عرضة لابتزازات حماس؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم