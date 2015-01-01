جلعاد أردان يصف انعقاد مجلس الأمن لمناقشة اقتحام بن غفير للأقصى بـ "السخيف وغير الضروري"

القدس المحتلة/سما/

انتقد المندوب "الإسرائيلي" الدائم في الأمم المتحدة السفير جلعاد إردان، عقد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس جلسة طارئة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، واصفا الخطوة بـ "السخيفة وغير الضرورية".



وتعقد جلسة مجلس الأمن لمناقشة "انتهاك" إسرائيل للوضع الراهن في القدس، وذلك بناء على طلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من دولة الإمارات العربية المتحدة المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، وفق ما صرح به اليوم الأربعاء، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.



وقال إردان في مقطع متلفز بثه من الأمم المتحدة على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم: "سينعقد مجلس الأمن غدا لمناقشة سخيفة وغير ضرورية بشأن جبل الهيكل (الحرم القدسي/ المسجد الأقصى)".



واتهم إردان الأمم المتحدة بأنها "هيئة مشوهة ومنحازة وتميز ضد إسرائيل".



وأضاف "لقد زرت جبل الهيكل بصفتي وزيرا للأمن الداخلي (2015-2020) وسأوضح مرة أخرى غدا في النقاش أن الزيارات اليهودية إلى جبل الهيكل لا تشكل انتهاكا للوضع الراهن وأي شخص يقول خلاف ذلك فهو مضلل ويؤدي إلى تقويض الأمن والاستقرار".

واقتحم الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى في القدس يوم أمس الثلاثاء، مما أثار غضب الفلسطينيين، وخلف إدانات عربية ودلوية واسعة، وحذرت الولايات المتحدة من خطوات قد تضر بالوضع الراهن.



والوضع الراهن، أو ما يعرف بالإنجليزية بـ "ستاتس كو"، هو ذلك المتعلق بإدارة الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية منذ إقراره في العهد العثماني.



واستمر الوضع الراهن (القائم) خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947) ولاحقا في العهد الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.