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على الاحتلال ألا يجازف باختبار صبر المقاومة

حماس: المقاومة على جهوزية تامة لمواجهة أي "حماقة" يرتكبها الاحتلال

الأربعاء 04 يناير 2023 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة على جهوزية تامة لمواجهة أي "حماقة" يرتكبها الاحتلال



الدوحة/سما/

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، أن المقاومة الفلسطينية على جهوزية تامة لمواجهة أي "حماقة" يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال النونو خلال حديثه مع قناة الجزيرة مساء اليوم: " على الاحتلال الإسرائيلي ألا يجازف باختبار صبر المقاومة، مشددا على أن المقاومة في غزة لن تصمت على ما يحدث في القدس والضفة من انتهاكات.

وأضاف: " حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى لتأجيج الصراع في القدس على قاعدة دينية، مشيرا إلى أن اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير للأقصى كان بمثابة محاولة لقياس ردة الفعل الفسطينية والعربية.

 

#حماس #طاهر النونو

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