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منظمات يهودية تطالب بن غفير السماح بذبح القرابين في الأقصى

الأربعاء 04 يناير 2023 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمات يهودية تطالب بن غفير السماح بذبح القرابين في الأقصى



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية مساء الأربعاء، النقاب عن تلقي وزير الأمن الإسرائيلي في حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير العديد من الطلبات للسماح بذبح القرابين في المسجد الأقصى.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، عدة منظمات يهودية تقدمت اليوم بطلب رسمي إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والشرطة الإسرائيلية للسماح لهم بذبح القرابين في المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف شهر رمضان القادم.
 
يأتي تلك الطلبات في ظل حالة من التوتر تشهدها المنطقة على خلفية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى صباح أمس الثلاثاء، والتي أعقبها ادانات عربية ودولية كبيرة.

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