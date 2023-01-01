منظمات يهودية تطالب بن غفير السماح بذبح القرابين في الأقصى

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية مساء الأربعاء، النقاب عن تلقي وزير الأمن الإسرائيلي في حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير العديد من الطلبات للسماح بذبح القرابين في المسجد الأقصى.



ووفقاً للصحيفة العبرية، عدة منظمات يهودية تقدمت اليوم بطلب رسمي إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والشرطة الإسرائيلية للسماح لهم بذبح القرابين في المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف شهر رمضان القادم.



يأتي تلك الطلبات في ظل حالة من التوتر تشهدها المنطقة على خلفية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى صباح أمس الثلاثاء، والتي أعقبها ادانات عربية ودولية كبيرة.