سلامة تطلع مسؤولا ألمانيا على المستجدات السياسية

رام الله/سما/

أطلعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، اليوم الأربعاء، رئيس البعثة الألمانية في فلسطين أوليفر أوفشا على آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

وأكدت سلامة، خلال اللقاء الذي جرى في مكتبها، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيت على أساس تدمير مقومات حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني، وتقويض مؤسسات دولة فلسطين.

وشددت على أن هذه الحكومة إذا لم يتم ردعها عن برامجها المعلنة، فإنها ستجر المنطقة لأزمات عميقة وواسعة، معربة عن أملها في أن تلعب ألمانيا دورا محوريا في ترسيخ القانون الدولي والشرعية الدولية.