الاحتلال يغلق طريق "واد المطارب" جنوب طولكرم بالسواتر الترابية

طولكرم/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طريق واد المطارب الترابية، جنوب طولكرم.

وأفادت مصادر محلية ، أن جرافة احتلالية أغلقت الطريق بالسواتر الترابية، مشيرةً إلى أن الطريق يسلكها المزارعون للوصول إلى أراضيهم بين قريتي شوفة وجبارة، كبديل عن إغلاق الاحتلال لحاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية شوفة واعترضت حركة تنقل المواطنين خاصة الشبان، وأوقفت عددا منهم ودققت في هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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