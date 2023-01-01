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باكستان تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الأربعاء 04 يناير 2023 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى



إسلام آباد/سما/

 أدانت باكستان، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، واصفةً الاقتحام بـ "الاستفزازي".

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن "المسجد الأقصى موقع مقدس للمسلمين حول العالم، وانتهاك حرماته يسيء إلى المشاعر الدينية للمسلمين، ويؤجج الوضع المتوتر بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشددت "الخارجية الباكستانية" أنه "يتوجب على إسرائيل أن تكف عن أعمالها غير القانونية، وأن تحترم قدسية الأماكن الدينية الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن "باكستان تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، ودعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا، بحدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة".

#باكستان

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