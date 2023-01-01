مباحثات "أردنية - إماراتية" حول تطورات الأوضاع بالمنطقة

الأناضول/سما/

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأربعاء لقاء في أبو ظبي، بحث العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

وأكد الزعيمان خلال لقائهما الذي عقد بقصر الشاطئ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين.

وجرى بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد الملك ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

ووصل العاهل الأردني إلى مطار البطين في أبوظبي، يوم الأربعاء، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.