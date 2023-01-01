الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية الإمارات

دمشق/سما/

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحثا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأسد بحث مع عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، سوريا والإمارات.



وذكرت الوكالة أن بشار الأسد ناقش مع عبد الله بن زايد آل نهيان أطر التعاون القائم بين الدولتين في العديد من المجالات، ومدى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.