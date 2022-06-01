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حماس تدين اعتداء المستوطنين على المقبرة "البروتستانتية" بالقدس

الأربعاء 04 يناير 2023 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين اعتداء المستوطنين على المقبرة "البروتستانتية" بالقدس



القدس المحتلة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة اقتحام مجموعة من الصهاينة المتطرّفين مقبرة (البروتستانتية) في مدينة القدس المحتلة، وتحطيم شواهد القبور والدوس عليها.

واعتبر المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الاعتداء على المقبرة سلوك إجرامي عنصري يخالف كل الشرائع السماوية والأعراف الدولية، محملًا حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة. وأشار إلى أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة في الاعتداء وتدنيس القبور الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة تكشف حقيقة هذا الكيان الغاصب وطبيعة المتطرّفين الصهاينة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالب القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم بإدانة انتهاكات الاحتلال ووقفها وإنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم لأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

#حماس #المستوطنين

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