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وفاة طفلة اختناقا بالغاز في الخليل

الأربعاء 04 يناير 2023 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفلة اختناقا بالغاز في الخليل



الخليل/سما/

أعلن الناطق باسم مستشفى الميزان التخصصي الدكتور شريف الطردي، الأربعاء، عن وفاة الطفلة سلمى جودت حاتم حسونه 7 سنوات.

وقال الدكتور الطردي: "لقد وصلت الطفلة المرحومة بإذن الله الى طوارئ المستشفى في حالة توقف كامل لعمل القلب والرئتين وبدون علامات حياة بسبب تعرضها للإختناق داخل المنزل أثر تسرب غاز من "بويلر" حسب ما أفاد الأهل".

واضاف، حاولت الطواقم الطبية إنعاش القلب والرئتين دون جدوى بسبب مرور وقت طويل على إصابتها.


من جانبها فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.

#الخليل #الطفلة سلمى حسونة

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