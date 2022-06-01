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الصحة العالمية تؤكد عدم تسجيل أي متحورات جديدة من كورونا في الصين

الأربعاء 04 يناير 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تؤكد عدم تسجيل أي متحورات جديدة من كورونا في الصين



وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي متحورات جديدة من فيروس كورونا في الصين.


 وقالت الصحة العالمية في بيان حول الوضع الوبائي في الصين، إن علماء من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، قدموا بيانات حول إصابات كورونا التي تم تسجيلها مؤخرا في الأراضي الصينية، وتبين أن أغلب الحالات المسجلة أصيبت بسلالة "أوميكرون" وسلالة "بي.إف 7".


وأضاف البيان أن "هذه المتغيرات معروفة وتم تسجيلها في بلدان أخرى، وفي الوقت الحالي لم يتم الإبلاغ عن أي متغير جديد من قبل مركز السيطرة على الأمراض في الصين".


وأشار البيان إلى أنه تم تقديم 773 تسلسلا لإصابات كورونا من الصين إلى قاعدة بيانات المبادرة العالمية لتبادل البيانات حول جائحة كورونا، اعتبارا من يوم 3 يناير/ كانون الثاني، ولم يُلاحظ أي متغير أو طفرة جديدة في بيانات التسلسل.


وتسود حالة من القلق والحذر في أرجاء العالم مما يُخشى أن يكون موجة جديدة خطرة لفيروس كورونا، لا سيما في الصين التي بدأت تخفف من قيود كانت قد فرضتها على مدار 3 سنوات ماضية، فيما عرف بسياسة "صفر كوفيد" وهي سياسة صارمة اتبعتها الصين للقضاء على الفيروس.

#الصحة العالمية #كورونا

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