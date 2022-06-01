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ماليزيا تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الأربعاء 04 يناير 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى



كوالالمبور/سما/

 أدانت ماليزيا اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، إن هذا "الاقتحام المدبّر الذي قاده الوزير بن غفير والقوات الإسرائيلية شكل استفزازا واضحا واعتداء ضد الوضع السياسي الراهن للقدس والحرم الشريف".

ودعت ماليزيا المجتمع الدوليّ لمحاسبة النظام الإسرائيلي عن هذا العمل غير القانوني، وطالبت الاحتلال بوقف أيّ عمل استفزازي فورا لما هو في مصلحة إرساء السلام والاستقرار.

وقالت إنها تواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتؤكّد مجدّدا على وضع القدس الشريف بصفتها مكانا مقدّسا للأمة الإسلاميّة، ودعمها الثابت للفلسطينيين ولقضيّتهم في التحرّر من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق تطلّعاته المتمثّلة بإقامة دولة فلسطين المستقلّة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة.

#ماليزيا #المسجد الاقصى

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