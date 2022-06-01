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وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة سلفيت

الأربعاء 04 يناير 2023 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة سلفيت



سلفيت/سما/

 افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، عدة مشاريع تطويرية في بلدات بروقين، ومسحة، وبديا في محافظة سلفيت، واطلع على احتياجات عدة هيئات محلية في المحافظة.

وشملت المشاريع تعبيد طرق داخلية في بروقين، واستكمال الشارع الرئيسي في مسحة، ومشروعي تعبيد شارع في بديا، بالإضافة لافتتاح مسلخ بتمويل ذاتي من بلدية بديا.

والتقى الصالح بمحافظ سلفيت عبد الله كميل، واطلع منه على واقع المحافظة، وأهم الاحتياجات من المشاريع التطويرية والتنموية التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين.

كما التقى عددا من رؤساء الهيئات المحلية لكل من بلدات ( قراوة بني حسان، وسرطة، وكفر الديك، والزاوية، ورافات، ودير بلوط، وكفل حارس)، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية خالد اشتية، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام المديرية علي ابو عياش، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام صايل حنون.

واستعرض رؤساء الهيئات المحلية أهم الاحتياجات من المشاريع وبخاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، ومناقشة عدد من القضايا خاصة المخططات الهيكلية، والمياه، والكهرباء، والصحة، والمدارس، والمستحقات المالية وغيرها.

#مجدي الصالح

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