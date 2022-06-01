سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه

وكالات / سما/

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، تسجيل الدولار سعر 25.95 جنيه للشراء، و26 جنيه للبيع، في تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل الجنيه أكبر تراجع في تاريخه أمام الدولار.

وسجل الدولار سعر 25.65 جنيه للشراء والبيع في بنك مصر، وبلغ الدولار 25.31 جنيه للشراء، و25.41 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك الخاصة.

فيما أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 25.20 للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

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وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

وأعلن بنك مصر في بيان في وقت سابق اليوم الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة، وفق رويترز.

فيما تسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار، سجل الدولار ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية خلال الساعات الماضية من التعاملات.

وشهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعاً وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي وحتى تعاملات اليوم الأربعاء.

وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً.

لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

في السوق الرسمية، ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة قرشين خلال التعاملات الأخيرة.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 25.03 جنيه للشراء، و25.08 للبيع في التعاملات الصباحية.

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 25.5 جنيه للشراء، و25.6 جنيه للبيع.

أما في البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 25 جنيه للشراء، و25.1 جنيه للبيع، أما في البنك المصري الخليجي فسجل 25.05 جنيه للشراء، و25.1 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع، وفق بيانات أمس الثلاثاء.

على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل اليورو تبايناً في التعاملات الأخيرة.

ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية عند مستوى 26 جنيه للشراء، و26.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو، لدى البنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 26.04 جنيه للشراء، و26.49 جنيه للبيع.

وفي "المركزي" المصري، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 26.36 جنيه للشراء، و26.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 29.37 جنيه للشراء، و29.88 جنيه للبيع، فيما بلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 29.75 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 6.56 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 6.72 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 77.87 جنيه للشراء، و80.89 جنيه للبيع.