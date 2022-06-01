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الاحتلال يخطر يهدم منزل بمسافر يطا جنوب الخليل

الأربعاء 04 يناير 2023 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر يهدم منزل بمسافر يطا جنوب الخليل



الخليل/سما/

- أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سوسيا شرق يطا، وأخطرت بهدم منزل، تبلغ مساحته 80 مترا، ووقف العمل في خيمة سكنية، تعودان للمواطن خالد نواجعة.

وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية قد أكدت يوم أمس، أن "التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب".

جاء ذلك، في بيان لها، تعقيبا على تهجير وشيك سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي لسكان 8 قرى في مسافر يطا جنوب الخليل، من أصل 28 تجمعا سكنيا.

وكانت قوات الاحتلال هدمت يوم أمس خمسة منازل مأهولة في عدة تجمعات بمسافر يطا.

#يطا #الخليل

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