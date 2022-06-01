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وفاة مواطن في حريق جنوب الخليل

الأربعاء 04 يناير 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن في حريق جنوب الخليل



الخليل/سما/

  توفي، اليوم الأربعاء، مواطن إثر حريق اندلع في منزله بمنطقة كريسة في مدينة دورا جنوب محافظة الخليل.

وأوضح الدفاع المدني، أن طواقم مركز إطفاء الخليل أخلت رجل خمسيني بحالة خطيرة من داخل المنزل وتم نقله إلى المشفى،حيث أعلن عن وفاته من قبل وزارة الصحة.

وقال الدفاع المدني أن المنزل كان مشبع بالدخان الكثيف دون وجود مصدر حريق أو نيران مشتعلة، وأن الطواقم عملت على طرد الدخان وتهوية المنزل .

وباشرت الطواقم المتخصصة بالتحقيق بأسباب الحريق بعملها للوقوف على أسبابه بالتعاون مع جهات الاختصاص المشتركة 

#الخليل

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