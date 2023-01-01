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نقابة الموظفين بغزة تتحدث عن تسهيلات جديدة ..

الأربعاء 04 يناير 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين بغزة تتحدث عن تسهيلات جديدة ..



غزة/سما/

أكد خليل الزيان نقيب الموظفين في قطاع غزة، أن ترتيبات جديدة تسعى إليها النقابة مع بداية شهر يناير/ كانون ثاني من العام 2023 ، لصالح الموظفين في إطار تسهيل الحصول على خدماتهم.

وكشف الزيان  مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطلاق تطبيقين أحدهما خاص بباصات نقل الموظفين لأماكن أعمالهم والآخر خاص بصندوق الموظفين وتقديم الطلبات للحصول على الخدمات الحكومية،

وأشار إلى أن التطبيقين في وضع تجريبي حالياً وخلال اليومين القادمين سيتم تنزيلهما عبر متجر googel play ليصبحا متاحاً لكافة الموظفين للحصول عليهما.

وبين الزيان، أن التطبيق الخاص بباصات نقل الموظفين، يكون بنظام يومي يعتمد على تسجيل المحطة التي يستخدمها الموظف والخصم يتم شهرياً عبر وزارة المالية.

وأوضح نقيب الموظفين، أن تطبيق باصات نقل الموظفين سيكون مستقبلاً مدعوماً من الحكومة بخصم أجرة المواصلات من خلال المستحقات.

وفي موضوع أخر، أشار الزيان إلى ان النقابة بانتظار رد من متابعة العمل الحكومي حول مقترح لحل إشكالية الفئة الثالثة للموظفين.

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