مسؤولة أمريكية: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

واشنطن/سما/

قالت عضو برلمان ولاية ماساتشوستس الأمريكية، جيمي زحلاوي بيلسيتو، إن حكومة إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت بيلسيتو في تغريدة عبر "تويتر": "يجب على الولايات المتحدة أن تعترف بأن الإدارة الإسرائيلية هي نظام إرهابي بلطجي يديره نظام الفصل العنصري ومهمتها قتل الفلسطينيين"، مشددة على أن "القتل والاستيلاء على الأراضي لا علاقة له بمعاداة السامية، إنه إبادة جماعية".

وصفت منظمة العفو الدولية في تقرير في فبراير 2022 قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وفي الأراضي الفلسطينية، بأنها تصل إلى حد الفصل العنصري، الذي يصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي.

وقالت إن إسرائيل فرضت "نظاما مؤسساتيا من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود".

وقالت "إسرائيل" إنها ترفض جميع "الادعاءات التي جاءت في التقرير".