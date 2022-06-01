الاحتلال يهدم 3 منازل بتل عراد في النقب

النقب/سما/

هدمت الجرافات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل تعود ملكيتها لعائلة أبو عايش في بلدة تل عراد، المسلوبة الاعتراف في النقب، بأراضي الـ48.

وتستهدف السلطات الإسرائيلية منطقة تل عراد من أجل تنفيذ مخططها الرامي إلى إقامة 5 مستوطنات.

ويعاني نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة النقب، من التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.

وتشهد البلدات والقرى الفلسطينية المسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية، إذ تُحرم من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنهم يصرون على التمسك بأرضهم ويرفضون مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.

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