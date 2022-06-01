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الوزير عساف يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية

الأربعاء 04 يناير 2023 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير عساف يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية



رام الله/سما/

 استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري.

وأطلع عساف خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، وزير الأوقاف على الجهد الذي يبذله الإعلام الرسمي بقطاعاته كافة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخر فصولها اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا استمرار الإعلام الرسمي بهذه المهمة رغم ما يواجهه من تحديات ومضايقات من قبل الاحتلال.

بدوره، أشاد البكري بجهود الطواقم الإعلامية، وبالنقلة التي شهدها الإعلام الرسمي على المستويات كافة، مؤكدا أهمية هذا الدور في فضح جرائم الاحتلال وإيصال صوت شعبنا للعالم. وأشار لمساهمات الإعلام الرسمي في الجانب التوعوي تجاه مختلف القضايا التي تهم المواطن.

وتم خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، وعدد من المسؤولين في المؤسستين، الاتفاق على تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق المشترك في القضايا كافة

#عساف

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