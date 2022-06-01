بيت لحم: الشرطة تعلن عن خطتها المرورية خلال الاحتفالات بعيد الميلاد

بيت لحم/سما/

أعلن جهاز الشرطة في بيت لحم، اليوم الأربعاء، استكمال كافة استعداداته لتأمين الاحتفالات لمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأعلن مدير عام الشرطة في بيت لحم العميد ثابت السعدي عن استكمال كافة الاستعدادات، من أجل تأمين الاحتفالات، بالشراكة مع الحرس الرئاسي، وقوات الأمن الوطني، والأجهزة الأمنية المشاركة بفعاليات عيد الميلاد، وفق الخطة الأمنية، التي تم وضعها بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات الرسمية والدينية والأمنية برئاسة المحافظ.

وأضاف، أن غدا الخميس سيكون هناك استنفار كامل لصفوف شرطة المحافظة بكافة إداراتها، ومراكزها، وأقسامها، لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة احتراما لقدسية هذا العيد الوطني الديني، وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.

وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أنها أعدت خطة مرورية، بعد سلسلة مناقشات واجتماعات عقدتها الشرطة مع قادة الأجهزة الأمنية، وبلدية بيت لحم، ورجال الدين في الكنيسة، والكشافة، لتنظيم حركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لكبار رجال الدين لدى الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي القادمين من القدس إلى بيت لحم من المدخل الشمالي، باتجاه شارع المهد، ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة، مرورا من ساحة المنارة، وصولا إلى ساحة المهد، حيث الاستقبال الرسمي والديني.

وأكدت أن مدير شرطة المحافظة سيشارك باستقبال المطران مارك انتيموس يعقوب، النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس الساعة 8:30 صباحا قادما من القدس، عبر شارع المهد، وسيتم استقباله في ساحة المهد، ومرافقته إلى كنيسة السريان، كما سيتم استقبال موكب رئيس الأساقفة الأنبا انطونيوس النائب البطريركي للأقباط الأرثوذكس الساعة 9:30 صباحا، عبر شارع رأس افطيس إلى كنيسة المهد، واستقبال موكب البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة الساعة 11:00 ظهرا، قادما من مدخل بيت لحم الشمالي، مرورا بشارع المهد، وشارع رأس افطيس، وصولا لساحة المهد، وكذلك استقبال رئيس الأساقفة إنباكوم مطران الأحباش الأرثوذكس الساعة 2:45 عصرا إلى كنيسة الأحباش، في شارع مغارة الحليب.

وأعلنت، أنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الأمن والمركبات، التي تحمل التصاريح الخاصة، ومركبات الإسعاف، والطوارئ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين، من محيط مسجد بلال بن رباح، وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير، كذلك من مفرق فندق الإنتركونتيننتال، وحتى مفرق الراضي في شارع القدس الخليل على كلا الاتجاهين.

وقالت، إنه لتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم نناشد أن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه أبو ديس، ورام الله، وأريحا، وبالعكس عدم دخول بيت لحم، على أن تواصل سيرها عبر وادي سعير أو مفرق قرية أم سلمونة– تقوع– زعترة– جسر بيت ساحور– العبيدية، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل، والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم، وإلى مفرق ارارات في بيت ساحور– شارع الخليفات- وادي شاهين- شارع الصف– شارع الجبل– ارطاس– برك سليمان– النشاش .

كما ناشدت سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي والعكس بأن يسلكوا مفرق الراضي– شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف– وادي شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور.

ونوهت إلى أنه بإمكان الزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد، للمشاركة باستقبال كبار رجال الدين، أو للمشاركة بقداس منتصف الليل، تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق من ساحة المهد، ويفضل وصولهم إلى ساحة المهد سيرا على الأقدام، وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية.