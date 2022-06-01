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منصور: مجلس الأمن يناقش انتهاك "إسرائيل" للوضع الراهن في القدس غدا

الأربعاء 04 يناير 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: مجلس الأمن يناقش انتهاك "إسرائيل" للوضع الراهن في القدس غدا



نيويورك/سما/

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن مجلس الامن الدولي يعقد غدا الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الامارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين.

وأوضح منصور أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، العاشرة مساء بتوقيت القدس، وستناقش الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، خاصة في أعقاب اقتحام وزير الامن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أن هناك حراكا فلسطينيا عربيا إسلاميا، يسبق جلسة مجلس الأمن، مشيرا إلى انه يُعقد، اليوم الأربعاء، اجتماع لمجلس السفراء العرب، وآخر للمجموعة الإسلامية، كما يلتقي مساء وفد مشترك فلسطيني عربي إســــلامي مع رئيس مجلس الامن، واجتماعان آخران لمجموعة عدم الانحياز، ولجنة فلســـــــطين لدى الامم المتحدة.

وأكد منصور أن جلسة مجلس الأمن في غاية الاهمية لسرعة انعقادها وتوحيد المجتمع الدولي في ادانة ورفض هذا الاقتحام من وزير متطرف، تسانده الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل لوقف الاخلال بالوضع القانوني التاريخي في المسجد الاقصى/ الحرم القدسي الشريف.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد كلف أمس الثلاثاء، بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد سيادته أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.

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#رياض منصور

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