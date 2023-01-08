إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2022-2023

رام الله / سما /

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم، عن انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الأول من العام 2022-2023.



وأوضح الصندوق أنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض؛ الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق (https://eservices.iqrad.edu.ps) لفحص قيمة القروض التي حصلوا عليها وتأكيد رغبتهم بها، ومن ثم التوجه إلى المكان المُخصّص في مؤسساتهم التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض.



وأشار الصندوق إلى أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 08/1/2023م، ولغاية نفاد المبلغ المخصص لكل مؤسسة تعليمية، وبموعدٍ أقصاه يوم الأحد 5/2/2023م.