حاخام من شاس : سموتريتش "حمار وغبي وأحمق"

القدس المحتلة / سما /

وصف الحاخام بنتسيون موتسافي، الذي ينتمي لحزب شاس، رئيس الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنه "حمار وغبي وأحمق"، وذلك على خلفية القرار الأول الذي اتخذه بعد بدء ولايته كوزير، بإلغاء الضريبة عن المشروبات المحلاة والأواني التي تستخدم لمرة واحدة.

وكانت الأحزاب الحريدية، شاس و"يهدوت هتوراة"، قد طالبت خلال المفاوضات الائتلافية بإلغاء هذه الضريبة، التي فرضتها الحكومة السابقة في إطار محاربة مرض السكري والسمنة الزائدة.

ويعتبر الحاخام موتسافي من القيادة الروحية للحريديين الشرقيين، ويصدر فتاوى دينية وخطيب مركزي يقدم دروسا دينية للحريديين الشرقيين.

وتطرق موتسافي إلى قرار سموتريتش بإلغاء الضريبة على المشروبات المحلاة خلال درس ديني في القدس، أمس. ونقل موقع "واينت" اليوم، الأربعاء، عن موتسافي قوله عن سموتريتش، إن "هذا الحمار خفض الضريبة عن المشروبات المحلاة. أحمق. أتفهم خفض الضريبة عن الأواني للاستخدام مرة واحدة. حسنا. لكن الغبي، الأمر الأول خفض هذا (الضريبة) عن المشروبات المحلاة؟ ماذا حدث؟".

وأشار موتسافي إلى أن "دولتنا هي رقم 1 في استئصال الأعضاء. بسبب مرض السكري. وعدد مرضى السكري تجاوز مليون مريض، أي أكثر من 10% من السكان مرضى بالسكري. وهؤلاء المرضى المعروفين. وهناك من لديهم سكري ولم يكتشفوا ذلك".

وأضاف أن "مرض السكري سببه تناول السكر، شرب السكر، يشربون المشروبات المحلاة ويأكلون الأطعمة المحلاة، أي شيء. مُحلى، محلى، محلى. وهذا يسبب السمنة أيضا ويأمراضا رهيبة. والسكري هو وباء رهيب".

ودعا موتسافي الجمهور إلى "الحذر. وعلى الفرد أن يحافظ في بيته على أقل ما يمكن من المشروبات والأطعمة المحلاة".