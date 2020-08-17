الاحتلال يسلّم جثماني الشهيدين هلسة وعمرو

القدس المحتلة / سما /

اعلنت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية ظهر اليوم الاربعاء، انها استلمت جثمانيّ الشهيدين اشرف هلسة من بلدة السواحرة بالقدس ومحمد عمرو من مدينة حلحول بعد احتجاز جثمانيهما ما يقارب العامين.

ويأتي ذلك ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء.

واستشهد عمرو قبل عامين بتاريخ 2021-02-1، برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مفترق "غوش عتصيون".

في حين، استشهد هلسة برصاص الاحتلال بتاريخ 2020-08-17، عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد اطلاق النار عليه بإدعاء "تنفيذ عملية طعن لأحد أفراد الجنود المتمركزين في المكان