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155 مولودا يوميا .. كم بلغ تعداد سكان قطاع غزة ؟

الأربعاء 04 يناير 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
155 مولودا يوميا .. كم بلغ تعداد سكان قطاع غزة ؟



غزة/ سما /

 بلغ تعداد سكان قطاع غزة مليونين و375 ألفًا و259 نسمة، حتى نهاية عام 2022 الماضي.

وأظهرت إحصائية السنوية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، أن عدد الذكور بلغ مليوناً و204 آلاف و986 نسمة بنسبة 50.7%، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و170 ألفًا و273 نسمة، بنسبة 49.3%.

وبيّنت الإحصائية أن محافظة غزة تشهد العدد الأكبر من السكان بمجموع 893 ألفاً و932 نسمة، تليها محافظة خانيونس بمجموع 463 ألفاً و744 نسمة.

ولفتت إلى أن محافظة شمال غزة جاءت بالمرتبة الثالثة بمجموع 388 ألفاً و977 نسمة، فيما جاءت المحافظة الوسطى المرتبة الرابعة بمجموع 331 ألفاً و945 نسمة.

من جانبها، شهدت محافظة رفح، وفق الإحصائية، العدد الأقل من عدد السكان بإجمالي 296 ألفاً و661 نسمة.

المواليد والوفيات
وحول أعداد المواليد والوفيات، أظهرت الإحصائية أن العام المُنصرم شهد ولادة 56 ألفاً و614 مولوداً جديداً في قطاع غزة، بمعدل 155 مولوداً في اليوم الواحد، بينما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و518 حالة وفاة.

وأشارت الإحصائية السنوية إلى أن عدد الذكور من إجمالي المواليد بلغ 28 ألفاً و983 مولوداً بنسبة ‎%‎51.2، بينما بلغت نسبة المواليد الإناث 48.8% بواقع 27 ألفاً و631 مولودة.

ونوهت إلى أن عدد الذكور من إجمالي الوفيات بلغ 3 آلاف و26 ذكرًا بنسبة 55%، في حين بلغ عدد الوفيات الإناث ألفين و492 أنثى بنسبة 45%.

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