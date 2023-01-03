سحب قرعة كأس اليد في غزة

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، قرعة بطولة كأس المرحوم "فتحي جودة" بالمحافظات الجنوبية 2022-2023.



وحضر سحب القرعة جمال أبو يوسف رئيس اتحاد اليد، وباسل أبو زيد عضو الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، ومحمد أبو زعيتر أمين عام الاتحاد، وأعضاء اللجان ومندوبي الأندية المشاركة.



ويشارك في البطولة 6 أندية قسّموا على مجموعين يصعد الأول والثاني للمربع الذهبي, علما أن المنافسات ستنطلق في الحادي عشر من الشهر الحالي.



وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:



- المجموعة الأولى: خدمات النصيرات, والصلاح, وشباب جباليا.



- المجموعة الثانية: خدمات البريج, واتحاد دير البلح, الشعب.