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"اتفاق شفوي" بين ميسي وباريس سان جيرمان .. هذه تفاصيله

الأربعاء 04 يناير 2023 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اتفاق شفوي" بين ميسي وباريس سان جيرمان .. هذه تفاصيله



وكالات / سما /

كشف الصحفي الرياضي الإيطالي، فابرزيو رومانو، أمس الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصلا إلى اتفاق شفوي لتمديد العقد بينهما.

وكتب فابرزيو رومانو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنه سيكون هناك اجتماع من أجل مناقشة مدة العقد والراتب وغيرها من التفاصيل.

وقال رومانو، وهو صحفي متخصص في الانتقالات، إنه لن يكون هناك توقيع على الاتفاق هذا الأسبوع.

وأضاف: "لا داعي للاستعجال، لطالما أن الأمور بالفعل واضحة. ميسي مستمر مع باريس (سان جيرمان)".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي (35 عاما) مع النادي الباريسي في يونيو المقبل.

ووصل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، قادما من برشلونة الإسباني الذي أمضى فيه 21 عاما.

#ميسي #باريس سان جيرمان #فرنسا

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