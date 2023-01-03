فيديو.. رودريجو يقود ريال مدريد لبلوغ ثمن نهائي كأس إسبانيا

وكالات / سما /

قاد البرازيلي رودريجو جويس فريقه، ريال مدريد، لبلوغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بالفوز على فريق كاسيرينيو المغمور، مساء الثلاثاء، في ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

حاول الريال الوصول لشباك أصحاب الأرض طوال دقائق الشوط الأول، وسط محاولات في الجهة المقابلة من كاسيرينيو لمباغتة بطل أوروبا بهدف، مستعيناً بالدعم الجماهيري الكبير في استاد الأمير فيليب.

ولم تفلح محاولات أي من الفريقين في الوصول للشباك في الشوط الأول، ليجدد كل فريق نواياه عقب الاستراحة، لكن الهدف المنشود تأخر حتى الدقيقة 69، والتي عرفت بصم رودريجو على هدف اللقاء اليتيم.

وتوغل الجناح البرازيلي بشكل رائع داخل منطقة جزاء كاسيرينيو قبل أن يطلق تسديدة رائعة ومتقنة، لم يستطع حارس الفريق المنافس منعها من معانقة شباكه، لينجح بدلاء الريال في تحقيق الهدف المنشود ببلوغ دور الـ 16 من المسابقة.

وعرفت مباريات اليوم من كأس الملك، خروج فريق سيلتا فيجو على يد إسبانيول، بفوز الأخير في ملعب باور 8 بثلاثية لهدف، بعد التمديد لوقت إضافي، إثر التعادل في الوقت الأصلي بهدف.

وعاد فياريال بورقة العبور من ميدان قرطاجنة بالفوز عليه بخماسية لهدف.