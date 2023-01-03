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فيديو.. مانشستر يونايتد يُمطر شباك بورنموث في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04 يناير 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر يونايتد يُمطر شباك بورنموث في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق انتصارٍ مُهم على بورنموث بثلاثة أهدافٍِ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد قد بدأ عن طريق كاسمييرو نجم اليونايتد في الدقيقة 23 بعد تحويله بمهارةٍ كبيرة كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء من ركلة ثابتة.

وسجل النجم لوك شاو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، وذلك بعد هجمةٍ رائعة بدأها شاو بنفسه قبل يتناقل لاعبو الفريق الكرة فيما بينهما لتصل في النهاية لشاو الذي أسكنها الشباك بإتقانٍ تام.

وأكمل ماركوس راشفورد ثلاثية الشياطين الحُمر في الدقيقة 86 بعد استغلاله هدية من زميله برونو فيرنانديز أمام المرمى.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 35 يحتل بهم الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة رقم 16 في المركز الخامس عشر.

وسيلعب مانشستر يونايتد المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في ديربي المدينة على أرض أولد ترافورد يوم السبت المُوافق 14 يناير، فيما سيحل بورنموث ضيفاً على برينتفورد في نفس اليوم.

#مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي #بورنموث

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