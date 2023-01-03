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دفاع نيوكاسل يوقف مسيرة أرسنال الإيجابية في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04 يناير 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دفاع نيوكاسل يوقف مسيرة أرسنال الإيجابية في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

نجح نيوكاسل يونايتد في إيقاف مسيرة آرسنال الإيجابية بالتعادل السلبي معه في ملعب الإمارات، ليفقد الجانرز نقطتين ويحافظ نيوكاسل على مكانته المتميزة في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقف رصيد أرسنال بعد هذا التعادل عند النقطة رقم 44 من 17 مباراة، بينما بقى نيوكاسل برصيد 35 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع مانشستر يونايتد.

ضغط أرسنال على فريق نيوكاسل يونايتد بقوة، وحاول صناعة عدد من المحاولات عبر استهداف عمق دفاع الفريق الضيف، ومرت رأسية خطيرة من أوديجارد بجوار المرمى بقليل بعد حوالي نصف ساعة من انطلاقة اللقاء.

ولعب فريق نيوكاسل الند بالند أمام أرسنال، ومرت رأسية قريبة للغاية من مرمى أرسنال عبر جويلنتون قبل نهاية الشوط الأول.

وكان نيوكاسل الأخطر والأكثر قربًا من التسجيل في الدقائق الأولى من الشوط الثاني على ملعب الإمارات،وصنع بعض المحاولات الخطيرة والقريبة من مرمى آرون ارامسديل.

بعدها عادت السيطرة لفريق آرسنال والذي استحوذ على الكرة وتقدم للأمام لصناعة الفرص، ومرت رأسية جابرييل مارتينيلي بجوار المرمى بقليل عند الدقيقة 79.

عاد الفريق الزائر للخلف بأعداد كبيرة مما جعل فرص المدفعجية الحقيقية قليلة في ظل التنظيم الدفاعي المُتقن لفريق المدرب إيدي هاو.

تواصل ضغط أرسنال وسنحت الفرصة الأخطر لبوكايو ساكا عند الدقيقة 87 بعد انفراد شبه كامل لكن الحارس نيك بوب أبعد الكرة ببراعة بقدمه اليسرى.

ومرت الدقائق الأخيرة بصمود من نيوكاسل، ورفض الحكم طلب أرتيتا وبعض لاعبي آرسنال بمراجعة الفار للحصول على ركلة جزاء، لينجح فريق الماجبايث في العودة بنقطة التعادل السلبي ويوقف انتصارات آرسنال.

#أرسنال #نيوكاسل #الدوري الإنجليزي

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