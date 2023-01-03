الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق ويهدم بركسا جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال المواجهات التي اندلعت عقب هدم قوات الاحتلال بركسا لتربية الأغنام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو سود" غرب البلدة، وهدمت بركسا مساحته 150 مترا مربعا يعود للمواطن خيري إبراهيم صبيح، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف موسى، ان عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، في منطقة التل، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الهدم.

يذكر ان الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من هجمته الاستيطانية في منطقة "أبو سود"، تمثلت بهدم منازل واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.