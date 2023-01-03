  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيران ناصر ومحمود أبو سرور يدخلان عاميهما الـ31 في الأسر

الأربعاء 04 يناير 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسيران ناصر أبو سرور ومحمود أبو سرور من بيت لحم، عاميهما الـ31 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسيران أبو سرور هما من الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو، وعددهم 25 أسيرا، من بينهم الأسير كريم يونس، الذي سيفرج عنه يوم غد بعد 40 عاما من الأسر، حيث رفض الاحتلال الإفراج عنهم، ضمن صفقات التبادل السابقة، وكذلك الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير ناصر اعتقل في الرابع من كانون الثاني/ يناير عام 1993، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة.

وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده، وبقيت والدته تواصل زيارته، رغم كبر سنها، وما أصابها من أمراض، وتمكن من استكمال دراسته داخل الأسر، حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في ذات التخصص، وصدر له ديوان شعر بعنوان: "عن السجن وأشياء أخرى"، ومؤخرا صدرت روايته "حكاية جدار" التي رشحتها دار الآداب لجائزة البوكر للرواية العربية لعام 2023، ويقبع اليوم في سجن "هداريم".

أما الأسير محمود، فقد اعتقل في الخامس من كانون الثاني/ يناير 1993، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده عام 2008، ووالدته عام 2014، وتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، والماجستير في الدراسات الإقليمية.

#سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يلغي زيارته للإمارات

"مراقب الدولة" يصدر تحذيرا بشأن المفاوضين بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

غضب أميركي من اقتحام بن غفير للأقصى

إعلام إسرائيلي يعلق على ظهور نصر الله

"القسام" تزف قائدا ميدانيا توفي إثر جلطة قلبية

ضابط أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال صدام حسين

شاهد: وصية الشهيد آدم عياد تثير تفاعلا

الأخبار الرئيسية

غفير

الحريديون يهاجمون بن غفير بعد تسلله للمسجد الأقصى: "عمل متخم بالغباء" والأخير يرد

احتجاج من مجالس مستوطنات الغلاف على اقتحام بن غفير للأقصى ويحذرون : "لن نكون كيس ملاكمة لحماس"

IMG-20230103-WA0004-e1672724213575

غضب أميركي من اقتحام بن غفير للأقصى

بن غفير يهدد باقتحام الاقصى مجددًا

إطلاق صاروخ من غزة والاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم