عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته.

تجدر الإشارة إلى أن 168 مستوطنا اقتحموا الأقصى يوم أمس سبقهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

ويتعرض "الأقصى" يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.