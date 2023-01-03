رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد الفتى آدم عصام عياد (15 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

كما تناولت الصحف، قرار الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى

- استشهاد فتى في مخيم الدهيشة وقوات الاحتلال تقتحم مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

- "الشؤون المدنية": الاحتلال يسلم اليوم جثمان الشهيد أشرف هلسة

- الرئيس ينعى رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي ويتلقى اتصالا من الوزير اللبناني الأسبق غازي العريضي

- مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية

- المالكي: تشكيل فريقين قانونيين محليا ودوليا لمتابعة قرار إحالة ملف الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية

- عضو برلمان في ولاية ماساتشوستس تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

- وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق بظروف وفاة طفل في الخليل

* "الأيام":

- الاحتلال يتحدى الجميع.. بن غفير يقتحم الأقصى

- استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مخيم الدهيشة

- إصابة مواطنين خلال حملة اقتحامات وهدم خمسة منازل في مسافر يطا

- اشتية: إسرائيل تحوّل كامل ضريبة المغادرة إلى خزينتها

- الخليل: الاحتلال يشترط للإفراج عن الأسير الشريف إلغاء فعاليات استقباله

- أوامر هدم جديدة في الطيبة بالمثلث

* "القدس":

- استشهاد فتى وإصابات في مخيم الدهيشة

- مواجهات وهدم وأخذ قياسات منزل أسير في كفر عقب

- مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية

- بن غفير يقتحم الأقصى بحماية 50 من عناصر «الشاباك» مرتديا درعا واقيا من الرصاص

- درعي يطالب بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس

- إسرائيل تبلغ سكان مسافر يطا بتهجيرهم الوشيك

- شباب غزة يهربون من جحيم البطالة ليبتلعهم البحر