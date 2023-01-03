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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من رام الله

الأربعاء 04 يناير 2023 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم شقيقان.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم الجلزون، واعتقل كلاً من: الشقيقين قسام ومسعود زهير صمادعة، ومحمد الكنش، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح الماكن من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، فيما داهمت تلك القوات بلدة بيت ريما، واقتحمت منزل المواطن سامر البرغوثي، وطالبته بتسليم نجله بلال.

يذكر أن قوات الاحتلال داهمت مساء الاثنين الماضي منزل البرغوثي، واعتقلته هو ونجله الأسير المحرر باسل، وأفرجت عنهما لاحقا، فيما أصيب 11 شابا خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

#الاحتلال #رام الله

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