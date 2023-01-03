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تحطيم صلبان وشواهد عشرات القبور في القدس

الأربعاء 04 يناير 2023 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحطيم صلبان وشواهد عشرات القبور في القدس



القدس المحتلة / سما /

قام مساء الثلاثاء مستوطنون باقتحام مقبرة "البروتستانتية " في جبل صهيون، في مدينة القدس.

وقام المستوطنون بتحطيم صلبان وشواهد للقبور والمشي عليها.

وأوضح مصدر رفيع من الكنيسة أن المستوطنين حطموا شواهد 30 قبرا في مقبرة البروتستانتية، التابعة للكنيسة "الانجلية واللوثرية"، مستهدفين تكسير الصلبان بشكل خاص.

وقال المصدر :" الحقد والاعتداء كان بالأساس للشعارات المسيحية، حيث تعمدوا تحطيم عدة صلبان".

واستهجن المصدر الصمت الاسرائيلي على هذا الاعتداء، متسائلا: ماذا لو كان الاعتداء على مقبرة يهودية؟ وماذا سيكون الرد الإسرائيلي على ذلك؟ وماذا لو كان المعتدي عربي؟

كما وتساءل:" أين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذات المقدرة للوصول الى إيران وغزة وسوريا، ولا تتمكن من الوصول الى المعتدين على المقدسات والمقابر المسيحية في المنطقة؟"

ولفت أن عدة اعتداءات جرت على مقدسات مسيحية ومقابر، وبالمقابل كانت تسجل ضد مجهول، أو المعتدي يعاني من أمراض واضطرابات نفسية".

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