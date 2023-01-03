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نتنياهو لـ زيلنسكي: الحرب الروسية خرق للقانون الدولي

الأربعاء 04 يناير 2023 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لـ زيلنسكي: الحرب الروسية خرق للقانون الدولي



القدس المحتلة / سما /

 قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن موقف حكومته يقضي بأن الحرب الروسية بمثابة خرق للقانون الدولي.

وأكد نتنياهو خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وقال نتنياهو إن حكومته تدعم كييف إذا كانت هناك حاجة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول تدعمها بطرق مختلفة وأن إسرائيل دعمت الشعب الأوكراني إنسانيًا.

وأوضح نتنياهو، للرئيس الأوكراني أن العلاقات بين اسرائيل وروسيا تختلف عن علاقات الولايات المتحدة معها.

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