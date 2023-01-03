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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 04 يناير 2023 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشهدت بلدة قباطية جنوب جنين، عملية اقتحام واسعة تخللها اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال.

وبحسب ما أفاد مراسل "القدس" دوت كوم، فإن شابًا أصيب برصاص قوات الاحتلال ووصفت حالته بالمستقرة.

واعتقل من البلدة، المحررين عبدالله أبو وعر، ولطفي أب الرب، والشاب مروح خزيمية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر طارق الكوني من الجبل الشمالي، ويزن الحبش من رأس العين، وبراق مشعطي من دير الحطب، وذلك بعد عملية واسعة جرت صباح اليوم.

وفي رام الله، اعتقل قسام زهير صمادعة، وشقيقه مسعود، والشاب محمد الكنش، وجميعهم من سكان مخيم الجلزون، فيما اعتقل صالح الماكن من دير أبو مشعل.

فيما اعتقل كايد نايفة من طولكرم.

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