  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة تؤكد دور الأردن الخاص في القدس

الأربعاء 04 يناير 2023 03:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تؤكد دور الأردن الخاص في القدس



عمان/سما/

أكدت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، على أهمية الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم أمين عام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير يجدد التأكيد على أهمية التمسك بالوضع الراهن، تمشيا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.


وفي رده على سؤال لوكالة "بترا" الأردنية بشأن زيارة وزير إسرائيلي للحرم القدسي يوم الثلاثاء، قال فرحان الحق، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدعو الجميع للامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة في القدس وحولها.

واقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضحت تقارير أن بن غفير اقتحم الأقصى لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" بذلك.

وتأتي خطوة بن غفير خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأنه تراجع عن نيته اقتحام الأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الاثنين، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يلغي زيارته للإمارات

"مراقب الدولة" يصدر تحذيرا بشأن المفاوضين بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

أسعار صرف العملات

أول تعقيب من حماس على اقتحام المتطرف "بن غفير" المسجد الأقصى

القسام تزف أحد مجاهديها توفي إثر جلطة قلبية

بعد تهديدات المقاومة.. الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار الأمني ويرفع حالة التأهب

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لجلسة توبيخ

الأخبار الرئيسية

IMG-20230103-WA0004-e1672724213575

غضب أميركي من اقتحام بن غفير للأقصى

بن غفير يهدد باقتحام الاقصى مجددًا

إطلاق صاروخ من غزة والاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس

تقديرات إسرائيلية حول إمكانية التصعيد مع غزة

Screenshot_16

نصر الله: التعرض للمقدسات لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة كلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم